"Рейнджерс" обыграли "Бостон", Панарин отметился голевой передачей

Хоккеист набрал 57 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграли в овертайме "Бостон" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде одержать победу. Россиянин отдал голевую передачу на Уильяма Боргена, забросившего третью шайбу в ворота гостей. "Рейнджерс" прервали серию из трех поражений подряд. Команда идет на последнем 16-м месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 50 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел в составе "Рейнджерс" 52 матча, забросил 19 шайб и отдал 38 голевых передач. Россиянин идет на 17-м месте в общем зачете бомбардиров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Юту".

Видео: YouTube / NHL