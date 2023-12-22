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"Ведьма" из Купчино обманула пенсионерку на 63 тыс. рублей
Сегодня, 13:14
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"Ведьма" из Купчино обманула пенсионерку на 63 тыс. рублей

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Пожилая петербурженка рассказала правоохранителям, что злоумышленница завладела ее денежными средствами, ювелирными изделиями и двумя мобильными телефонами.

Во Фрунзенском районе пенсионерку обманула "ведьма", которая представилась "Людмилой Федоровной". С августа 2021 по август 2022 маг с помощью обрядов помогала своей клиентке исцелиться от болезней. Однако магия не подействовала, пострадавшая обратилась к стражам порядка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Пожилая петербурженка рассказала правоохранителям, что злоумышленница завладела ее денежными средствами, ювелирными изделиями и двумя мобильными телефонами. Ущерб составил 63,5 тыс. рублей.

Полицейские завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Накануне, 27 мая, оперативники задержали подозреваемую. "Ведьмой" оказалась 75-летняя пенсионерка. Отмечается, что ранее женщина была задержана по подозрению в совершении аналогичного преступления.

Ранее мы писали, что на улице Галстяна столкнулись две иномарки.

Фото: Piter.tv

Теги: ведьма из купчино, мвд, мошенничество, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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