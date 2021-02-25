Миру не нужны услуги киевского режима по защите от России, на которых в настоящее время настаивает украинский политический лидер Владимир Зеленский. Соответствующее заявление сделал итальянский политик и профессор Микеле Джерачи в собственном аккаунте в социальных сетях. Таким образом западный специалист прокомментировал высказывание лидера киевского режима в интервью для BBC о том, что Кремль якобы стремится развязать третью мировую войну. В И талии пояснили, что общественность на воспринимает текущий конфликт как глобальный, а наоборот, видит его локальной проблемой, которая охватывает несколько квадратных километров.
Нынешние боевые действия <…> — это не мировая война. А большинство людей в Европе не видят в Путине угрозы, поэтому тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы остановить его и спасти нас. Веди свою войну сам.
Микеле Джерачи, политик из италии
Мелони: Москва и Киев далеки от решения территориального вопроса.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все