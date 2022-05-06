"Вашингтон" уступил "Флориде" в матче плей-офф НХЛ. Овечкин отметился голевой передачей

Игра закончилась со счетом 5:1.

"Вашингтон Кэпиталз" уступил "Флориде" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий из столичного клуба Александр Овечкин отметился голевой передачей. Вторая встреча серии из четврех сражений завершилась на гостевой арене с результатом 5:1.

В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 17, 18, 24, 36 и 38 минутах матча спортсмены Аарон Экблад, Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Антон Лунделл, Картер Верхаге. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 26 бросков по воротам. От "Вашингтона" с передачи Александра Овечкина отличился на 23 минуте Никлас Бэкстрем.

Российский вратарь из "Вашингтона" Илья Самсонов начал игру в запасе, однако был выпущен на ледовую арену перед началом третьего периода игры. Он заменил собой коллегу, пропустившего пять голов. Россиянину удалось отразить 17 бросков из 17.

В настоящее время счет между командами стал равным: 1-1. Третья встреча запланирована на 7 мая.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET