"Вашингтон" с Овечкиным проиграл "Айлендерс" в НХЛ

Игра закончилась по серии буллитов.

Представители столичного клуба "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился победой гостей ледовой арены с результатом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) по серии буллитов. В составе "островитян" шайбу оппонентам в основное время забросил на 24 минуте спортсмен Пьер Энгвалль.Автором решающего броска встал Кайл Палмьери. От "Вашингтона" единственным голом отличился на 27 минуте Конор Шири.

Напомним, что российский нападающий и капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин нанес один бросок в створ ворот, а также дополнительно провел пять силовых приемов. Хоккеист не набрал очков за игру. Его соотечественник, форвард "столичных" Евгений Кузнецов нанес четыре броска в створ ворот. Ему удалось заблокировать один бросок и реализовать собственную попытку в серии буллитов. Защитник "Айлендерс" Александр Романов записал на свой счет одну голевую передачу. Голкипер "островитян" Илья Сорокин отразил 25 бросков из 26 по воротам. Его признали второй звездой ледовой встречи.

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Фото и видео: Telegram / Сенча на льду