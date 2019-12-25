На Куйбышева завершился капремонт дома 1905 года постройки

В старинном доме на улице Куйбышева восстановили уникальные окна. Здание было построено в 1905 году, оно стало частью программы капитального ремонта.

В доме № 12, расположенном на улице Куйбышева, завершился долгожданный капитальный ремонт фасада здания, которое было возведено в далеком 1905 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы по реставрации и восстановлению фасада велись на протяжении четырех месяцев, и их успешное завершение отмечено как важный шаг в сохранении культурного наследия города.

В ходе ремонтных работ были заменены оконные заполнения, сохранена историческая расстекловка и создана внешняя имитация утраченных холодильников, которые ранее были частью архитектурной особенности дома. Новые окна выполнены из лиственницы, традиционного дерева для рам в Петербурге.

Значительное внимание было уделено защите фасада от влаги. Цоколь дома и спуск к подвальным помещениям теперь облицованы путиловскими плитами из известняка с гидрофобным покрытием, что дополнительно способствует сохранению исторической ценности здания.

Этот проект стал частью более обширной программы капитального ремонта, проводимой Фондом капитального ремонта города.

Ранее сообщалось, что возводить жилую застройку на территории института им. Вавилова запретили власти Петербурга.

Фото: Piter.TV