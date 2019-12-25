В понедельник утренний Петербург сковали пробки и аварии

Серьезная пробка образовалась на КАД около Мега Дыбенко.

В понедельник, 16 марта, петербургские водители встретили утро в огромных пробках. Об этом сообщает Piter.TV читатель. Соответствующие данные также приводит сервис Яндекс.карты.

Серьезная пробка образовалась на КАД около Мега Дыбенко. Там водители стоят около 40 минут. Некоторые автомобилисты шутят, что на этом участке открылся "филиал ада". Другие шутят, что город стоит в пробках из-за коронавируса.

Также затор образовался на пересечении Крыленко и Октябрьской набережной. Там пробку спровоцировали две иномарки. О пострадавших пока никакой информации нет. На месте ожидают сотрудников ГИБДД.

Также пробка образовалась на съезде с ЗСД на Кубинскую. Там утро автомобилисты встретили в "паровозике", где столкнулись четыре машины.

А на пересечении проспекта Славы и Пражской улицы небольшая пробка образовалась из-за стихии. По словам очевидцев, на белую иномарку "напал" дорожный знак.

"Природа, вооружившись дорожным знаком "движение по полосам", нанесла сокрушительный удар по белой КИА на пересечении проспекта Славы и Пражской улицы. Железный сурикен, подхваченный весенним ветром, сорвавшись с места его крепления, атаковал корейский автопром. Надежды на удачное утро для незадачливого водителя разбились вдребезги вместе с лобовым стеклом ни в чем не повинного автомобиля", —пишет очевидец.

Ранее мы сообщали о том, что в середине марта Петербург замело снегом.

Фото:Piter.TV, Яндекс.карты, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк