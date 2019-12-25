В середине марта Петербург замело снегом

Влияние на погоду в городе оказывает атмосферный фронт.

Утром 16 марта петербуржцы проснулись и обнаружили, что за ночь город замело снегом. В сети стали появляться фотографии заснеженных улиц и дворов Петербурга.

Как заявил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, синоптическую ситуацию над городом будет определять в понедельник атмосферный фронт.

По прогнозу синоптика, сегодня в Петербурге ожидается облачная погода, пройдет снег, который местами перейдет в мокрый снег и дождь.

Столбики термометра поднимутся до плюс 2-3 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4 м/с. В течение дня порывы могут усилиться до 8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Ранее мы писали, что петербуржцы наблюдали в небе Суперлуние.

Фото: Piter.TV, Instagram / aleksandra.6691, karpov.go, ВКонтакте / Александра Мельникова