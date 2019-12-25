Петербуржцы наблюдали в небе Суперлуние

Огромную луну местные жители заметили в небе около семи-восьми часов вечера 9 марта.

Вечером 9 марта петербуржцы наблюдали суперлуние. Фотографии очевидцы публиковали в социальных сетях.

Огромную луну местные жители заметили в небе около семи-восьми часов вечера. Перед этим в городе на Неве весь день была ясная, солнечная погода.

Суперлуние – это астрономическое явление, приходящееся на полнолуние, когда Луна выглядит на 14 % больше в диаметре и на 30 % ярче, чем средние её показатели. Яркую и большую Луну можно наблюдать на протяжении 4-х дней с 7 по 11 марта. Однако, кульминация этого явления пришлась на вечера 9 марта.

Луна в период суперлуния становится буквально ближе к Земле. Из-за того, что орбита Луны вокруг Земли вытянута, Луна в максимальной точке приближения её к Земле в период перигея (суперлуния), находиться ближе к Земле на 50 тысяч километров.

Фото: ВК/ Новости Купчино (Vladislav Vasil"ev)