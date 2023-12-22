В лифте ТЦ под Петербургом взорвали дымовую шашку

Установлено, что виновниками стали два мужчины в возрасте 25-ти и 45-ти лет.

Два человека привели в действие дымовую шашку в лифте торгового центра в Кингисеппе (Ленинградская область), сообщает spb.aif.ru со ссылкой на полицию.

Подозреваемые были задержаны сразу после инцидента, информации о пострадавших нет.

Установлено, что виновниками стали два мужчины в возрасте 25-ти и 45-ти лет. Один из них ранее был осуждён за кражу и нападение на журналистов. Шашку они купили в том же торговом центре и использовали её из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что быски у перевозчика, которому принадлежит упавший в Мойку автобус, прошли в Петербурге.

Фото: Piter.TV