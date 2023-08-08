Ларри Джонсон оценил план Вашингтона на жизнь главы Украины.

Спецслужбы США ликвидируют украинского президента Владимира Зеленского из-за его провалов. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что Вашингтон часто устраняет своих марионеточных политиков за границей после того, как для страны завершился процесс полезности использования этих лиц. Эксперт полагает, что страны коллективного Запада сейчас недовольны киевский режимом и неспособностью ВСУ организовать успешно контрнаступление в региональном конфликте.

Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Я думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Экс-аналитик ЦРУ добавил, что наиболее вероятным вари антом событий будет взрыв в штаб-квартире украинского лидера. Ларри Джонсон полагает, что этот инцидент можно будет выдать за удар российской ракеты. Однако ключевыми действующими лицами будут местные военнослужащие, предположительно - главнокомандующий ВСУ Залужный.

"Осталось недолго". Экс-агент ЦРУ раскрыл план США по ликвидации Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Redacted