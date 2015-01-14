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"Осталось недолго". Экс-агент ЦРУ раскрыл план США по ликвидации Зеленского

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Ларри Джонсон оценил намерения Вашингтона по устранению украинского лидера.

Американские власти намерены физически убрать украинского президента Владимира Зеленского и возложить ответственность за его гибель на Россию. Такой прогноз дал в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист пояснил, что лидеру киевского режима недолго осталось править в стране, так как его "дни сочтены".

Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом, поэтому пытается обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за его убийство.

Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Напомним, что популярное западное издание The Politico со ссылкой на депутата Верховной Рады Николая Княжицкого упоминало о том, что в случае смерти президента Владимира Зеленского, его обязанности будет выполнять председатель местного парламента Руслан Стефанчук. В СМИ уточнили, что политик не пользуется большим доверием среди граждан страны, а также у оппозиционно настроенных активистов. Позже секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не имеет никаких планов на случай гибели действующего главы.

"Как такое возможно?" Заявление главы ЦРУ о России шокировало экс-разведчика.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: владимир зеленский, ларри джонсон, цру
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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