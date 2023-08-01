Ларри Джонсон напомнил, что Уильям Бернс изменил свою позицию на противоположную с 2008 года.

Глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс предупреждал в 2008 году о том, что экспансия стран-членов НАТО на Украину приведет к серьезному региональному конфликту с Россией, однако сейчас иностранный руководитель из Вашингтона резко сменил свою риторик. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom напомнил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Сейчас он бы сказал, что наша задача на Украине — ослабить и обескровить Россию, используя украинцев в качестве прокси. <…> Что произошло с тем парнем, который в 2008 году написал телеграмму, предупреждая о конфликте с Россией... Может, его украли инопланетяне? Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Ранее бывший британский посол в Москве Тони Брентон написал статью для американского издания Financial Times, в которой указал, что глава ЦРУ Билл Бернс, будучи представителем США в России в 2008 году, предупреждал о болезненной реакции Москвы на возможное вступление Киева в Североатлантический военный альянс.

Экс-аналитик ЦРУ: теракты против РФ ведут к преждевременной смерти Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom