Ларри Джонсон оценил заявление Зеленского об ударах по Москве.

Террористические акты на территории России говорят мировой общественности военной слабости киевского режима при украинском президенте Владимире Зеленского, а также приведут главу государства лично к преждевременной смерти. Соответствующую позицию в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. В новом интервью бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано напомнил гостю шоу о недавнем заявлении главы Украины после терактов с беспилотниками в Москве. В ролике политик заявил о том, что его страна становится сильнее. Он назвал удары по гражданской инфраструктуры справедливыми.

Он идет к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Иностранный специалист добавил, что около 90 процентов боевых машин, переданных Вашингтоном ВСУ в качестве военной помощи, были ликвидированы в ходе одной российской атаки, а Киев не может больше ничего противопоставить Москве в качестве военного удара на поле боя для того, чтобы помещать ВС РФ уничтожать технику противника. Ларри Джонсон добавил, что Украина продолжает атаковать миллиард других целей и "рассказывать об этом небылицы" в то время как Россия продолжает заниматься специальной военной операцией.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom