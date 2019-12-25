В четверг в Ленобласти ожидается усиление ветра

Погода по-прежнему останется ясной.

В четверг, 26 марта, во всех районах 47-ого региона ожидается солнечная погода без осадков. При этом будет дуть сильный ветер. Об этом сообщило ФГБУ УГМС "Северо-Запад".

Ночью порывы западного и юго-западного ветра составят 7-12 м/с, днем скорость снизится до 5-10 метров. В связи с усилением ветра жителей просят быть острожные, находясь неподалеку от водоемов.

Температура воздуха достигнет +4 градусов в ночное время, а после полудня в разных районах потеплеет до +8...+13. Атмосферное давление незначительно понизится.

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Фото: Pixabay