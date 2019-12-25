Возить пассажиров будут автобусы среднего класса вместимостью до 50 человек.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что из Щеглово пустят прямой автобус до Петербурга. Об этом сообщает заместитель начальника управления по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

Известно, что автобусы будут курсировать с 1 мая. Отмечается, что жители Щеглово неоднократно просили решить вопросы с транспортом между городами.

"Сам по себе маршрут является смежным межрегиональным, поэтому надо было находить консенсус вместе", —сказано в сообщении.

Известно, что курсировать между Щеглово и Петербургом будут автобусы среднего класса вместимостью до 50 человек.

Ранее мы сообщали о том, что карантин изменил график движения поездов в метро Петербурга.

Фото:pixabay