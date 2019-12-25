В Выборгском районе День эколога по традиции отметили субботником

Председатель районного комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Анна Каграманян рассказала, что во время субботника было собрано 2 кубометра твердых коммунальных отходов.

В День эколога специалисты комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации МО "Выборгский район" провели субботник. Мероприятие было организованно на экологической тропе в районе реки Бусловки (МО "Селезневское сельское поселение"). Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Открытие экологической тропы состоялось в рамках международного проекта "RIFCI" - "Реки и рыбные запасы – наши общие интересы". Проект реализовывался в 2011-2014 гг. Тропа проходит по автомобильной дороге вдоль реки Бусловка, от ж/д станции "Лужайка" до плотины "Усадища". Ее протяженность составляет 2,5 км. В конечном пункте есть место для отдыха и смотровая площадка.

Председатель районного комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Анна Каграманян рассказала, что во время субботника было собрано 2 кубометра твердых коммунальных отходов. Также на данном участке провели работы по благоустройству территории.

В конце прошлой недели жителей Выборга отметили за участие в субботниках.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО