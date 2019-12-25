 В Светогорском поселении проводится удаленная операция "Подросток" - "Семья"

Представители соцзащиты помогут трудным подросткам в дистанционном режиме.

В Светогорском гордском поселении Выборгского района весь апрель будет проводиться комплекс мероприятий профилактической операции "Подросток-Семья". Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

Меры по социальной и правовой защите подростков были введены в 2008 году по распоряжению Губернатора Ленинградской области. В группу входят несовершеннолетние, которые нуждаются в социальном обслуживании или находятся в опасном социальном положении. Им предоставляется индивидуальная программа услуг, разработанная региональными службами соцзащиты.

При проведении операции в этом году учтены эпидемологические меры против коронавриусной инфекции. Так, работа с социально неблагополучными подростками будет вестись без посещения их семей. Связаться с представителями учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних можно по следующим телефонам:

Заведующий полустационарного отделения социального обслуживания семей и детей ЛОГБУ "ВКЦСОН" – 8(952)3949925 (Перекальская Валерия Александровна);

Дежурная часть 100 Отдела полиции УМВД России – 8(999)0450280;

Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО "Светогорское городское поселение" – 8(813)7860680.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге пройдет акция "Область без наркотиков".

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