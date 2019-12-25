Акция "Область без наркотиков" пройдет в Выборге

Жители Выборгского района смогут оказать содействие оперативным органам.

С 1 по 30 апреля ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведет акцию "Область без наркотиков" на всей территории региона, в том числе, в Выборге и в соседних муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Участие в акции примут органы исполнительной власти, местного самоуправления, а также общественные объединения, деятельность которых направлена на профилактику наркомании. Мероприятие призвано сформировать негативное отношение к наркотикам среди молодежи, усовершенствовать работу правоохранительных органов по выявлению незаконного оборота запрещенных веществ, оказать помощь наркозависимым жителям Ленинградской области.

Отметим, что жители Выборгского района имеют возможность сообщить любую информацию, связанную с реальными случаями наркомании, по телефонам дежурной части УМВД РФ (8 (81378) 30-307), городской прокуратуры 8 (81378) 24-734 и ЕДДС 8 (81378) 22-175.

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