В Светогорске продолжается строительство велодорожки. Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020", при участии России, Финляндии и Европейского союза.
Протяженность маршрута – 4 километра. Подрядчик не только построит велодорожку, но и проложит дорожку для пешеходов, установит освещение.
Отметим, что подрядчиком выступает организация ООО "Террикон".
Ранее мы сообщили о том, что жители Каменногорска и Светогорска смогут пользоваться временным объездом на время ремонта путепровода.
Фото: Piter.TV
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