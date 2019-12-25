Работы ведутся в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия».

В Светогорске продолжается строительство велодорожки. Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020", при участии России, Финляндии и Европейского союза.

Протяженность маршрута – 4 километра. Подрядчик не только построит велодорожку, но и проложит дорожку для пешеходов, установит освещение.

Отметим, что подрядчиком выступает организация ООО "Террикон".

Ранее мы сообщили о том, что жители Каменногорска и Светогорска смогут пользоваться временным объездом на время ремонта путепровода.

Фото: Piter.TV