Жители Каменногорска и Светогорска смогут пользоваться временным объездом на время ремонта путепровода

Существующий временный объезд доступен только для спецтранспорта.

После закрытия автомобольного путепровода жители Светогорска и Каменногорска стали испытывать сложности с тем, чтобы добираться из одного поселение в другое. Администрация Каменногорского поселения неоднократно обращалась в РЖД с просьбой разрешить проезд личного автотранспорта по временному переезду, но они были отклонены.

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, существующий временный объезд доступен только для спецтранспорта.

После закрытия автомобильного путепровода в администрацию Каменногорского городского поселения обратились 250 жителей, которые работают на предприятиях в п. Пруды, п. Боровинка, г. Каменногорске, п. Лесогорский, г. Светогорске.

В результате переговоров с участием представителей РЖД и правительства Ленинградской области рассматривается вопрос организации "окон" для проезда к месту работы на личном транспорте по технологическому проезду, предназначенному для спецтранспорта.

Администрация Каменногорского городского поселения настоятельно просит оставить для проезда автотранспорта следующие временные "окна": с 6:00 до 7:20, с 8:30 до 9:30, с 17:00 до 18:00 и с 20:00 до 21:00. Письмо направлено в Управление Ленинградской области по транспорту.

Также глава администрации Каменногорского городского поселения Наталья Михайлова обратилась в администрацию Выборгского района с просьбой о решении вопросов по изменению расписания 183 маршрута автобуса с территории Светогорского городского поселения, организации доставки пассажиров в выходные дни от моста до Каменногорска, предоставлении автобусов большей вместимости и введении вечернего рейса.

Администрация Выборгского района включилась в переговоры с перевозчиком, действующим на территории Светогорского городского поселения.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге продолжается ямочный ремонт дорог.

Фото: админитсрация МО "Выборгский район"