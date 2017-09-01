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В Приэльбрусье спасли 69-летнего петербуржца
Сегодня, 18:32
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IRINA_CHALKINA
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В Приэльбрусье спасли 69-летнего петербуржца

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Пожилой мужчина сломал ногу на высоте 3700 метров.

В среду, 22 августа, в  Эльбрусском районе пожилой спортсмен из Петербурга сломал ногу на высоте 3700 метров.  Об этом сообщили в пресс-службе  управления МЧС по КБР.

Мужчина получил серьезную травму во время похода, в районе ущелья Кыртык. Вместе с ним находился напарник. 

К 69-летнему спортсмену поспешили на помощь работники Эльбрусского высокогорного поискового отряда. Спасатели транспортировали пострадавшего на базу в поселок Терскоп. 

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка Татьяна Горбатюк, которая получила черепно-мозговую травму при жесткой посадке вертолета в Таджикистане, все еще не может вернуться домой.

Фото: Pixabay

Теги: мчс кбр , петербуржец сломал ногу эльбрус , эльбрус
Категории: Лента новостей Новости СПб

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