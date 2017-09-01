В Приэльбрусье спасли 69-летнего петербуржца

Пожилой мужчина сломал ногу на высоте 3700 метров.

В среду, 22 августа, в Эльбрусском районе пожилой спортсмен из Петербурга сломал ногу на высоте 3700 метров. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по КБР.

Мужчина получил серьезную травму во время похода, в районе ущелья Кыртык. Вместе с ним находился напарник.

К 69-летнему спортсмену поспешили на помощь работники Эльбрусского высокогорного поискового отряда. Спасатели транспортировали пострадавшего на базу в поселок Терскоп.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка Татьяна Горбатюк, которая получила черепно-мозговую травму при жесткой посадке вертолета в Таджикистане, все еще не может вернуться домой.

Фото: Pixabay