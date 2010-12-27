Пострадавшая в Таджикистане альпинистка не может вернуться на родину, в Петербург

Петербурженка Татьяна Горбатюк, которая получила черепно-мозговую травму при жесткой посадке вертолета в Таджикистане, все еще не может вернуться домой. Об этом сообщает "ТАСС".
Муж пострадавшей 14 августа обратился в страховую службу, с просьбой транспортировать супругу в Петербург.
Нам все время дают новые объяснения - то они разговаривают с МЧС, теперь с МЧС не разговаривают, ведут переговоры с транспортной компанией
сообщает Дмитрий Кумшаев
Дмитрий Кумшаев поясняет, что в агенсте не говорят сколько еще прийдется ждать ответа от оргаизаций.
Напомним, что Татьяна получила травмы головы 12 августа, во время жесткой посадки вертолета Ми-8 12 при транспортировке в базовый лагерь, в низовьях ледника Фортамбек. На борту находилось около 18 человек, среди которых 13 россиян, один гражданин Белоруссии,один подданный Испании и три члена экипажа.
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