В Подмосковье два лося сошлись в отчаянном поединке и попали на видео

Автолюбитель снял на видео сцепившихся в драке двух лосей возле Балашихи.

В подмосковной Балашихе два лося вышли на дорогу и устроили схватку.

Сейчас у лосей период гона, и они очень агрессивны. Один из автолюбителей встретил возле Балашихи дерущихся лосей и снял их на видео. На опубликованных кадрах видео два лося отчаянно дерутся, "бодая" друг друга рогами.

Кто вышел победителем из видео не понятно. Когда снято видео не сообщается, хотя в комментариях пользователи соцсетей написали, что видео прошлогоднее.

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