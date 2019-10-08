Видео из Нью-Йорка: Дикий олень ворвался в парикмахерскую и устроил там погром

Перепуганный олень вбежал в салон красоты, разбив стеклянные двери.

Перепуганный дикий олень устроил погром в салоне красоты и ранил женщину.

ЧП случилось в минувшую субботу, 5 октября, в Нью-Йорке в Лонг-Айленде. Среди белого дня в парикмахерскую ворвался олень, разбив стеклянные двери. Перепуганное животное пронеслось по помещению, круша все вокруг. Затем через эту же дверь животное умчалось обратно на улицу, унося на ветвистых рогах щипцы для завивки волос.

Местные СМИ сообщают, что олень травмировал женщину, которая сидела на диване. Она жаловалась на боли в ногах и голове. Ее госпитализировали в больницу. Ее жизни ничего не угрожает. У мастера салона случилась истерика, молодая женщина долго рыдала после испытанного шока. Откуда взялся олень на улицах города, не уточняется.

Видео: Eyewitness News ABC7NY