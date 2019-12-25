Биолог посоветовал петербуржцам, что делать при встрече с дикими животными

Речь идет, например, о кабанах и медведях.

"Петербург2" обратился к биологу и автору telegram-канала "Каждой твари по паре" Павлу Глазкову с вопросом о том, как правильно вести себя при встрече с лесными животными. Специалист объяснил причины, по которым звери могут появляться в населенных пунктах.

Глазков подчеркнул, что медведи приходят в поселения по двум основным причинам: из-за несанкционированных свалок и обильного урожая яблок. Медведи, по его словам, не заинтересованы в нападении на грибников и предпочитают чернику, бруснику и клюкву. Они могут встречаться в заброшенных яблоневых садах и на пасеках из-за запаха меда.

Кабаны также часто заходят в деревни и посёлки в поисках яблок и корнеплодов. Чтобы обезопасить свою территорию, Павел Глазков рекомендовал установку электропастухов – тонких электрических проволок, которые создают низковольтный ток, отпугивающий животных.

Биолог напомнил, что осенью многие животные сосредоточены на поиске пищи для зимних запасов, поэтому встречи с ними возможны даже в городских условиях. Он привел пример недавнего случая, когда кабан появился возле станции метро "Лесная".

Павел Глазков также поделился рекомендациями о том, как действовать при встрече с диким животным. Он посоветовал избегать преследования, поскольку это может вызвать агрессию. Вместо этого, нужно увеличить собственный размер, разведя руки или взявшись за руки с другими людьми. Убегать не рекомендуется, особенно от медведя, так как это может спровоцировать погоню.

Важно незамедлительно сообщать о появлении дикого животного в Комитет по охране животного мира Ленинградской области или по телефону мобильной экологической службы в Петербурге.

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