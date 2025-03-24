В петербургском заказнике завершили зимнюю перепись диких животных

Работники комитета преодолели свыше 100 километров по 23 маршрутам, ориентированным вдоль путей миграции животных, фиксируя встречи с ними и оставленные ими следы.

Специалисты Комитета по природопользованию завершили зимнюю перепись диких животных в заказнике "Северное побережье Невской губы" в Петербурге. Перепись проводилась методом маршрутного учета по следам.

Работники комитета преодолели свыше 100 километров по 23 маршрутам, ориентированным вдоль путей миграции животных, фиксируя встречи с ними и оставленные ими следы. Как сообщили в пресс-службе комитета, целью переписи было учесть различные виды животных. Самыми распространенными видами в Петербурге являются лисы, зайцы и белки. Реже встречаются такие животные, как горностаи, ласки и косули. Также иногда удается встретить рысей, волков, выдр и хорьков.

Перепись необходима для поддержания безопасности как людей, так и дорожного движения, планирования озеленительных проектов в городе, контроля за соблюдением правил охоты и мониторинга возможных вспышек инфекций среди животных. Эти данные также помогут разработать меры по сохранению популяции животных в их естественной среде обитания. Собранные сведения будут проанализированы с использованием научных методов и алгоритмов, что позволит определить точное количество особей каждого вида.

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Фото и видео: Telegram / ПриродоВеды