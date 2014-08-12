Дрозденко показал мартовских котов из Ленобласти

Объектами съемки стали местные коты.

В начале новой трудовой недели губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в своем Telegram-канале серию фото. Объектами съемки стали местные коты.

Фотографии демонстрируют разнообразие кошачьих представителей региона, начиная от белых и серых до рыжих и черных.

Помимо публикации фотографий, Александр Дрозденко пожелал жителям Ленинградской области продуктивной и успешной недели.

Ранее мы сообщили о том, что власти Ленобласти в 2 раза увеличат субсидии региональным приютам.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко