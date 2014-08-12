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Дрозденко показал мартовских котов из Ленобласти
Сегодня, 10:28
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Дрозденко показал мартовских котов из Ленобласти

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Объектами съемки стали местные коты.

В начале новой трудовой недели губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в своем Telegram-канале серию фото. Объектами съемки стали местные коты.

Фотографии демонстрируют разнообразие кошачьих представителей региона, начиная от белых и серых до рыжих и черных.

Помимо публикации фотографий, Александр Дрозденко пожелал жителям Ленинградской области продуктивной и успешной недели.

 Ранее мы сообщили о том, что власти Ленобласти в 2 раза увеличат субсидии региональным приютам.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко

Теги: александр дрозденко, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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