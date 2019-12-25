В Петроградском районе появилась новая площадка для людей с ограниченными возможностями

Благоустроенная территория появилась у дома №45 по улице Ленина.

Стало известно, что 7 октября в Петроградском районе открыли спортивную и детскую площадки, которые адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, при разработке проекта новой уникальной площадки внимание было сосредоточено и на требованиях доступности для маломобильных групп населения, а также на применении современных подходов к дизайну городской среды. На площади почти в 200 квадратных метров появились площадки со специализированным игровым оборудованием. Находиться там могут и "обычные" горожане, и люди с особенными потребностями.

Совсем рядом проживают пенсионеры и граждане трудоспособного возраста с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Неподалеку также располагается "дошкольное" отделение школы №25 с несколькими группами компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. До сегодняшнего момента у них не было собственной детской игровой площадки.

Ранее мы сообщали о том, что в Петроградском районе установили "умные домофоны" для маломобильных петербуржцев.

Фото: gov.spb.ru