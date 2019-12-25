В Петроградском районе установили "умные домофоны" для маломобильных петербуржцев

Ими в районе уже оснастили 1211 парадных.

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что в Петроградском районе появились "умные домофоны". Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Известно, что всего в Петроградском районе установили 1211 такой домофон. В администрации отметили, что "умные домофоны" позволят безопасно и самостоятельно передвигаться инвалидам по зрению и другим маломобильным группам.

Так, при приближении человека к такому домофону, приложение на телефоне воспроизводит звуковое сообщение с наименованием адреса, номером парадной или названием организации. При нажатии на клавишу "умного домофона" происходит передача сигнала для определения местоположения входа и разблокировки замок двери.

Напомним, что в Петроградском районе реализуется проект "Говорящий город".

Ранее мы сообщали о том, что ориентировки на экранах "Газпром Арены" помогли найти пропавших людей.

Фото:pixabay