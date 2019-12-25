Ориентировки на экранах "Газпром Арены" помогли найти пропавших людей

Первый раз ориентировки на пропавших на экранах стадиона появились 14-го сентября на матче с тульским "Арсеналом".

В понедельник, 5 октября, стало известно, что благодаря ориентировки на экранах "Газпром Арены" нашли пропавших горожан. Об этом сообщает пресс-слудба поискового-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

В сентябре поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт и ФК "Зенит" объявили о начале сотрудничества, а несколько дней назад даже похвастались первой совместной победой. "ЛизаАлерт".

Впервые ориентировки показали на экранах стадиона 14-го сентября на матче с тульским "Арсеналом". После этого волонтерам удалось отыскать пропавшую в июне Софию Костину.

Также ориентировку показали 26 сентября перед игрой с "Уфой". Благодаря этому объявлению нашли 67-летнего Юрия Сергеева.

Ранее мы сообщали о том, что резкое торможение привело к аварии с 10 авто на КАД.

Фото:ЛизаАлерт/вк