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В Петергофе пожилого педофила посадили на 12 лет строгача за изнасилование пятилетки
Сегодня, 13:26
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lesjasap
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В Петергофе пожилого педофила посадили на 12 лет строгача за изнасилование пятилетки

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В Петербурге районный суд приговорил пенсионера-педофила к 12 лет колонии строгого режима.

В Петергофе суд признал вину местного жителя, изнасиловавшего дошкольницу. Мужчина получил наказание в виде 12 лет строгого режима в исправительной колонии. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону.

Слушание по делу подозреваемого в педофилии прошли днем 10 апреля. По данным стороны обвинения, 57-летний петербуржец совершил сексуальное насилие над пятилетним ребенком в коммунальной квартире. Установлено, что преступный эпизод не носил единичный характер. Следствию удалось доказать серийность изнасилования девочки злоумышленником. Преступник действовал с января по март 2017 года. Год назад об этом узнала мать пострадавшей, которая и обратилась в полицию.

Напомним, что мигрант изнасиловал восьмиклассницу на чердаке дома по улице Чехова

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование , колония строго режима , наказание , педофил , педофилия , петергоф , суд , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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