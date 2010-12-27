В Петергофе пожилого педофила посадили на 12 лет строгача за изнасилование пятилетки

В Петербурге районный суд приговорил пенсионера-педофила к 12 лет колонии строгого режима.

В Петергофе суд признал вину местного жителя, изнасиловавшего дошкольницу. Мужчина получил наказание в виде 12 лет строгого режима в исправительной колонии. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону.

Слушание по делу подозреваемого в педофилии прошли днем 10 апреля. По данным стороны обвинения, 57-летний петербуржец совершил сексуальное насилие над пятилетним ребенком в коммунальной квартире. Установлено, что преступный эпизод не носил единичный характер. Следствию удалось доказать серийность изнасилования девочки злоумышленником. Преступник действовал с января по март 2017 года. Год назад об этом узнала мать пострадавшей, которая и обратилась в полицию.

Напомним, что мигрант изнасиловал восьмиклассницу на чердаке дома по улице Чехова.

Фото: Piter.tv