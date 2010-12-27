На Чехова "друг по переписке" завел школьницу на чердак и изнасиловал

Мигрант из Средней Азии напал на школьницу из Петербурга и изнасиловал жертву.

Уроженец Таджикистана изнасиловал молодую петербурженку на чердаке. Юноша завел жертву на крышу дома под предлогом романтической прогулки, а в итоге напал на подругу.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать восьмиклассницы. По ее сведениям, друг по переписке совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери. Девочке пришлось обращаться в травмпункт: у несовершеннолетней девочки была черепно-мозговая, обнаружено сотрясение мозга и многочисленные ушибы. После обследования и оказания медпомощи, школьницу отпустили домой.

Преступление произошло днем 7 апреля. Злоумышленник оказался на три года старше своей жертвы. Переписка в социальной сети Вконтакте привела молодых людей к свиданию. Около дома под номером 3 по улице Чехова мигрант предложил забраться на крышу. Наверху он избил пострадавшую и изнасиловал. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан на двое суток. Насильник не учится и не работает.

Фото: Pixabay.com

