Ссора в Петербурге завершилась "на ножах": пострадал человек

По предварительной информации, пострадавший скончался от полученных травм.

17 января, в 16:50 в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что несколько минут назад в учреждение Центра социальной адаптации на Будапештской улице пришел неизвестный мужчина с ножевым ранением.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что потерпевший получил ножевое ранение во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков с соседом по комнате.

Потерпевший самостоятельно спустился на 1 этаж к вахтеру общежития, в котором он проживает, где ему была вызвана скорая помощь. Пострадавший скончался в больнице.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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Фото: Pixabay