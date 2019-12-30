Удар локтем практически убил посетителя бара в Петербурге

В субботу, 11 января из Александровской больницы в правоохранительные органы поступила информация о том, что к ним был доставлен мужчина в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Позднее выяснилось, что пострадавшего госпитализировали около 12 часов утра из бара на Колпинском шоссе. У раненого была диагностирована рана головы и алкогольная интоксикация.

В результате дальнейшего расследования, был задержан 23-летний молодой человек, который сознался, что ударил потерпевшего локтем по голове и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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