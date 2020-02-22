В Петербурге вспомнили пожарных, погибших при исполнении служебного долга

Жители и гости города, заглянувшие на Манежную площадь могли посетить выставку пожарной техники.

В субботу, 22 февраля, в Петербурге прошел день памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Жители и гости города, заглянувшие на Манежную площадь могли посетить выставку пожарной техники. Также в рамках мероприятия прошел XXVI международный благотворительный турнир по мини-футболу.

С момента пожара в гостинице "Ленинград" прошло уже больше четверти века, однако 23 февраля 1991 года навсегда останется памятным для сотрудников пожарной охраны Северной столицы. Тем утром огонь унес жизни шестнадцати человек. Девять из них были пожарными, которые первыми стали бороться с бушующим пламенем.

Ранее мы писали, что день открытия Дороги жизни может стать памятной датой.

Видео: Piter.tv