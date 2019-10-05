День открытия Дороги жизни может стать памятной датой

Предложение рассмотрят петербургские парламентарии.

В Петербурге планируют увековечить дату 22 ноября – день начала движения по Дороге жизни. Соответствующее предложение должны рассмотреть петербургские парламентарии.

Дорога жизни на тот момент являлась единственной транспортной магистралью, по которой в город смогли доставлять провизию и вывозить из Ленинграда раненых, стариков и детей.

Если данное предложение будет принято, то все петербуржцы 22 ноября будут отдавать дань памяти водителям, служащим транспортных подразделений, военным строителям, зенитчикам и другим.

В начале января Путин посетил трехмерную панораму, посвященную Великой Отечественной войне.

Фото: Википедия