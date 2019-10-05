День открытия Дороги жизни может стать памятной датой

В Петербурге планируют увековечить дату 22 ноября – день начала движения по Дороге жизни. Соответствующее предложение должны рассмотреть петербургские парламентарии.
Дорога жизни на тот момент являлась единственной транспортной магистралью, по которой в город смогли доставлять провизию и вывозить из Ленинграда раненых, стариков и детей.
Если данное предложение будет принято, то все петербуржцы 22 ноября будут отдавать дань памяти водителям, служащим транспортных подразделений, военным строителям, зенитчикам и другим.
В начале января Путин посетил трехмерную панораму, посвященную Великой Отечественной войне.
Фото: Википедия
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