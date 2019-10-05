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День открытия Дороги жизни может стать памятной датой
Сегодня, 13:50
29
nastya960

День открытия Дороги жизни может стать памятной датой

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Предложение рассмотрят петербургские парламентарии.

В Петербурге планируют увековечить дату 22 ноября – день начала движения по Дороге жизни. Соответствующее предложение должны рассмотреть петербургские парламентарии.

Дорога жизни на тот момент являлась единственной транспортной магистралью, по которой в город смогли доставлять провизию и вывозить из Ленинграда раненых, стариков и детей.

Если данное предложение будет принято, то все петербуржцы 22 ноября будут отдавать дань памяти водителям, служащим транспортных подразделений, военным строителям, зенитчикам и другим.  

В начале января Путин посетил трехмерную панораму, посвященную Великой Отечественной войне. 

Фото: Википедия

Теги: дорога жизни
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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