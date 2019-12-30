Глава страны посетил трехмерную панораму, посвященную Великой Отечественной войне

Владимир Путин прилетел в Петербург на мероприятия, посвященные 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Президент посетил масштабную трехмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну", созданную творческой командой "Невский баталист".

Владимир Путин прошел дорогой от белорусской деревни в 1941 году через окопы Лужского рубежа и мастерские тульского завода,вышел на берег Волги в Сталинград. Далее - сквозь перевалы Кавказа в момент боя советских и немецких горных стрелков, затем оказался в одном из моментов форсирования Днепра, попал в эпизоды освобождения Европы и заканчил свой путь на крыше Рейхстага в 1945 году.

Время в панораме будто застыло: команда хорошо передала эмоции на лицах солдат, детально проработав каждого из них, использовала подлинные предметы военного времени, макеты военной техники в натуральную величину.

По словам создателя проекта Дмитрия Поштаренко, прообразом многих фигур стали реально жившие люди, а каждому из выдуманных персонажей авторы создали биографию с первых дней жизни. Эпизоды выставки основаны на воспоминаниях ветеранов и архивных данных.

На счету команды "Невский баталист" множество проектов в разных городах России.

Ранее мы писали, что Владимир Путин возложил цветы к "Рубежному камню" на Невском пятачке.

Фото: "Вконтакте" / "Невский баталист".