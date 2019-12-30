Владимир Путин возложил цветы к "Рубежному камню" на Невском пятачке

Президент России прилетел в Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в честь 77-летия со Дня снятия блокады Ленинграда.

Президент также посетит экспозицию "Память говорит. Дорога через войну" творческой мастерской "Невский баталист", возложит цветы на Пискарёвском кладбище, а также сходит в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда на встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Напомним, что отец главы государства воевал на Невском пятачке, а мать Владимира Путина провела в Ленинграде всю блокаду.

Ранее мы сообщали, что из-за президентского самолета в Пулково задержали рейсы.

Фото: lenobl.ru