Из-за президентского самолета в Пулково задержали рейсы

Санкт-Петербург готовится принять президента.

По информации "Фонтанка. ру", в Петербурге приземлился Ил-96, на борту которого находился Владимир Путин. Небо над Петербургом расчистили от пассажирских самолетов, с опозданием прибыли рейсы из Саньи и Мурманска. На второй круг пошли рейсы из Москвы, Иркутска, Самары и Зальцбурга.

Президент прилетел в Северную столицу, чтобы посетить экспозицию "Память говорит. Дорога через войну" творческой мастерской "Невский баталист", возложить цветы на Пискарёвском кладбище, а также сходить в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда на встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Ранее мы сообщали, что 18 января Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь прорыва блокады Ленинграда.

Фото: pxhere.com.