Сегодня Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь прорыва блокады Ленинграда

Президент России встретится с жителями блокадного Ленинграда в Петербурге.

Президент России Владимир Путин в эту субботу, 18 января, приедет в Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер возложит цветы к памятнику "Рубежный камень" и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище. Владимир Путин также встретится с блокадниками в Государственном мемориальном музее обороны Ленинграда.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. По разным данным, во время блокады в Ленинграде погибло от 400 тысяч до 1,5 миллиона мирных жителей.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге стартуют лекции про работу садов Русского музея в блокаду.

Фото: Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник / ВКонтакте