В Либертарианской партии заявили об обысках в Москве и Красноярске

В ЛПР сообщили об оперативных мероприятиях в квартирах участников политического движения.

В Либертарианской партии проходят обыски в Москве и Красноярске. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-секретаря незарегистрированного движения ЛПР. Надя Ева уточнила, что оперативники также пришли домой к активисту Илье Даниленко. У него представители закона разыскивали его коллегу по партии Александра Разина. В правоохранительных органах информацию официально не подтвердили.

Проходит обыск у члена федерального комитета Игоря Ефремова, есть пока не подтверждённая информация, что сразу после описи его повезут на допрос. Был обыск у Ивана Чинарова, его родителей по их месту жительства. Надя Ева, пресс-секретарь Либертарианской партии

Сотрудница офиса заметила, что на данный момент не могут связаться с председателем московского отделения Антоном Овчаровым. Над Ева заметила, что его фамилия фигурировала в списках полиции в постановлении, касающегося проведения обысков. Оперативники хотели навестить экс-пресс-секретаря партии Александра Гуду, но сейчас он не находится в РФ.

Предположительно, обыски проходят в соответствии с расследованием по статье 267 УК РФ. В ЛПР связываю мероприятия с участием в несанкционированных январских митингах.Однако Ефремов не присутствовал на акциях этой зимой. Овчаров присутствовал на них в качестве корреспондента от ИА "Вольница".

В доме мэра Оренбурга начались обыски.

Фото: Piter.tv