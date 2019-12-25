В доме мэра Оренбурга начались обыски

ТАСС: оперативные мероприятия касаются Владимира Ильиных.

В доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных начались обыски. Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный источник в силовых структурах. По данным СМИ, оперативные действия проводятся сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону. Подробности мероприятий не уточняются.

Да, оперативные мероприятия проводятся у мэра города. Участвуют сотрудники полиции и ОЭБиПК. источник агентства

Напомним, что в региональной администрации 18 мая также прошли оперативные мероприятия. Силовики расспросили сотрудников мэрии, включая заместителя Владимира Ильиных по вопросам экономики и финансов Светлану Золотареву. Обыски проведены в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, а также финансовом управлении, управлении ЖКХ, в "Биозе", "Комсервисе", "Оренбургсервисе". На данный момент требования со стороны надзорных ведомств и обвинения никому не предъявлены.

В компании "Адамант" в Петербурге проходят обыски из-за пожаров в доме Черкасского.

Фото: Telegram/Mash