В Иркутске шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы

Происшествие попало на видео.

Как сообщили в ГУ МВД региона 12 апреля, в Иркутской областной психиатрической больнице шесть пациентов совершили побег из медицинского учреждения. Теперь они объявлены в розыск.

Отмечается, что сообщение в полицию поступило от медперсонала больницы, расположенной в микрорайоне Юбилейный. Сбежавшим мужчинам от 19 до 28 лет, на их розыск ориентированы участковые, оперативники и наружные отряды полиции.

Ранее мы сообщали о том, что Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина. Поправки уже одобрил Совет Федерации. Наказание предусмотрено как для юридических, так и для физических лиц. Штрафы выпишут и тем, кто откажется соблюдать правила карантина, установленные в связи с COVID-19.

Видео: "ВКонтакте" / ДТП 38RUS Иркутск