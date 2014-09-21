В Екатеринбурге полицейские задержали предполагаемых похитителей автомобильных зеркал

Ирина Волк рассказала о пресечении криминальной деятельности в городе.

В Екатеринбурге российские правоохранительные органы задержали предполагаемых похитителей автомобильных зеркал. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница пояснила, что по факту осуществления криминальной деятельности задержаны трое человек. По предварительным сведениям, они в ночное время снимали с автомобилей иностранного производства комплекты зеркал заднего вида или их элементы. Далее украденные предметы хпанились в специальном месте. Далее товар планировалось сбывать в других регионах страны.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены инструменты, предположительно использовавшиеся для совершения преступлений. При осмотре арендуемого ими офисного помещения изъято порядка 350 зеркал. пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Во Владимирской области пресечена нелегальная деятельность по производству бытовой химии.

Фото и видео: МВД Медиа