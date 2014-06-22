Во Владимирской области пресечена нелегальная деятельность по производству бытовой химии

На территории Владимирской области сотрудниками региональных правоохранительных органов пресечена нелегальная деятельность по производству бытовой химии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что в нескольких цехах в городе Александрове злоумышленники организовали изготовление стиральных порошков и жидких моющих средств. Этот товар создавался под видом оригинальной продукции крупных брендов. Далее продукция продавалась черезторговые площадки, а также в интернете.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ. Во время обысков оперативники нашли в цехах, в складских помещениях и по адресам проживания документацию, упаковочные материалы, свыше полутора тысяч пластиковых емкостей с бытовой химией. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дополнительно полицейские задержали четверо иностранных граждан, которые находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В их отношении составлены протоколы по статьям 18.10 и 18.8 КоАП РФ.
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции по Петербургу.
Фото и видео: МВД Медиа
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