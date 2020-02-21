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"ВКонтакте" запустила конкурс на лучший трейлер несуществующего фильма

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Победителя выберет жюри, в состав которого вошли режиссеры Андрей Кончаловский и Ладо Кватания.

"ВКонтакте" и сеть кинотеатров "Каро" запустили конкурс. Участникам нужно снять лучший трейлер для несуществующего фильма. Об этом сообщается в блоге соцсети.

В ролике длиной до двух минут нужно кратко описать сюжет выдуманной кинокартины. Опубликовать трейлер можно в сообществе или на личной странице, прикрепив хештег #VKTalents_Karo. Работы принимаются до 15 марта включительно. Итоги конкурса объявят 20 марта в сообществе "ВКонтакте" с авторами".

Победителей выберет жюри, в состав которого вошли режиссеры Андрей Кончаловский и Ладо Кватания. Ролик будут показывать неделю в кинотеатрах "Каро" с указанием авторства. В числе призов также годовые ВИП-карты в кинотеатры сети и бесплатное продвижение в "ВКонтакте".

Ранее мы писали, что второй штаб ВКонтакте в Петербурге открылся в доме "У Красного моста".

Видео: YouTube / ASKonchalovsky

Теги: вконтакте, конкурс, трейлер
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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