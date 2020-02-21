Команда закупит электросамокаты для комфортного перемещения в течение дня.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что второй штаб ВКонтакте в Петербурге открылся в доме "У Красного моста". Об этом сообщает прес-служба компании.

"Для одного из крупнейших проектов рунета у нас довольно небольшая команда. Однако мы активно растём — и в „Доме Зингера", символическом месте для нас и Петербурга, комфортно разместиться уже не выходит. Нам важно было найти для второго петербургского штаба не менее уникальное здание. Таким стал комплекс „У Красного моста", который продолжает архитектурные традиции „Дома Зингера"", —сказано в сообщении.

Известно, что в настоящее время компания расположилась на 5 этаже. Там оборудовано 120 рабочих мест и семь переговорных. Позже компания планирует занять также 7 этаж, включая террасу и купол.

Также команда намерена закупить электросамокаты для комфортного перемещения в течение дня.

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Фото:предоставлено пресс-службой ВКонтакте