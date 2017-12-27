"ВКонтакте" обезвредили девять "колумбайн-сообществ"

Социальные сети в сотрудничестве с Роскомнадзором блокируют сообщества с информацией, суицидального или агрессивного характера.

Из социальной сети "Вконтакте" по требованию Роскомнадзора были удалены сообщества с тематикой, которая, по мнению уполномоченных органов, может призывать подростков к суициду и убийствам.

Как сообщает ведомство, администрация социальной сети навсегда заблокировала сразу девять "колумбайн-сообществ". РКН отмечается, что в пабликах содержалась информация, побуждающая молодых людей к асоциальным поступкам. Ссылки на страницы были внесены в реестр запрещенной информации.

Неделей ранее заместитель руководителя РКН Вадим Субботин на заседании экспертного совета Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей заявил, что Роскомнадзор будет полностью поддерживать инициативу депутатов по улучшению законов о защите детей от информации, побуждающей к противоправным поступкам.

Напомним, данные сообщества получили приставку "Колумбайн" после инцидента, случившегося в США в 1999 году. Двое старшеклассников пришли в школу "Колумбайн" и из ружья ранили 37 человек, из них 13 – смертельно.

Ранее Piter.tv писал, что неизвестные с ножами ворвались в школу №127 в Перми: 12 человек пострадали.