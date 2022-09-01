"ВКонтакте" показала новую "цифровую визитку" для пользователей

Российская социальная сеть "ВКонтакте" показала новую "цифровую визитку" для своих пользователей. Приложения масштабно обновляет дизайн личного профиля пользователей. В частности, добавится обложка, а также возможность закрепления мини-приложений с новыми сервисами для подписчиков, услуга быстрого доступа к постам и другому контенту.
Новый профиль дает широкие возможности для самовыражения и упрощает обмен информацией с учетом высокой скорости потребления контента в современном мире.
пресс-служба "Вконтакте"
Специалисты объяснили, что творческие страницы и авторы смогут при помощи единой кнопки переходить к созданию записи, истории, размещению изображений. роликов или записи прямой трансляции. При этом новый контент будет в автоматическом режиме показываться в аккаунте на наиболее заметном для пользователя месте. Остальное клиенты соцсети могут посмотреть в закладках.
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Фото и видео: Вконтакте
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