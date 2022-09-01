"ВКонтакте" показала новую "цифровую визитку" для пользователей

Разработчики рассказали об обновленном дизайне личного профиля.

Российская социальная сеть "ВКонтакте" показала новую "цифровую визитку" для своих пользователей. Приложения масштабно обновляет дизайн личного профиля пользователей. В частности, добавится обложка, а также возможность закрепления мини-приложений с новыми сервисами для подписчиков, услуга быстрого доступа к постам и другому контенту.

Новый профиль дает широкие возможности для самовыражения и упрощает обмен информацией с учетом высокой скорости потребления контента в современном мире. пресс-служба "Вконтакте"

Специалисты объяснили, что творческие страницы и авторы смогут при помощи единой кнопки переходить к созданию записи, истории, размещению изображений. роликов или записи прямой трансляции. При этом новый контент будет в автоматическом режиме показываться в аккаунте на наиболее заметном для пользователя месте. Остальное клиенты соцсети могут посмотреть в закладках.

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Фото и видео: Вконтакте

